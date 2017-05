Les légumes accessibles, les fruits trop chers !

Par DDK | Il ya 16 heures 25 minutes | 104 lecture(s)

À quelques jours seulement du mois de Ramadhan, la mercuriale au niveau du marché hebdomadaire de la ville de Tazmalt n'a pas connu, en gros, la flambée tant redoutée par les ménages. En effet, jeudi dernier, les prix des légumes étaient en majorité accessibles aux petites et moyennes bourses. Certains d'entre eux ont même connu une baisse palpable, comme la pomme de terre qui caracolait entre 70 et 90 DA/kg il y a quelques semaines et qui est, à présent, vendue à 45 DA/kg. Et ce n'est pas seulement ce tubercule qui a "jeté" du lest, ces derniers jours. En effet, d'autres légumes de base ont enregistré également une baisse sensible de leurs tarifs sur les étals de ce marché qui connaît, à chaque fois, une grande affluence des clients. À l'instar de la courgette, dont les prix oscillent entre 35 et 40 DA/kg, le poivron et le piment sont cédés entre 40 et 70 da/kg, la tomate, qui a défrayé la chronique ces dernières semaines, a vu ses prix dégringoler, pour s'afficher entre 25 à 40 DA/kg, et c'est les mêmes tarifs pour la laitue. Très prisé en été, le concombre est cédé à 40 DA/kg. Les haricots verts, qui caracolaient il y a des semaines entre 200 et 250 DA/kg, ont dégringolé pour osciller actuellement entre 100 et 120 DA/kg. Toutefois, la carotte reste relativement chère, avec des prix qui vont entre 65 et 80 DA/kg. De leur côté, les fruits ont enregistré des tarifs plus ou moins chers comme la pastèque laquelle est proposée à partir de 60 DA/kg. Le cantaloup, quant à lui, valait quelque 100 DA/kg. La pêche, qui a fait son entrée au marché, est cédée à 150 DA/kg. Les dates, très prisées durant le mois de Ramadhan, commencent à se renchérir en balançant dans la fourchette de 300 à 600 DA/kg. Néanmoins, seules les nèfles sont accessibles avec des tarifs affichés entre 70 et 130 DA/kg. Pour les autres produits, lesquels connaissent une forte demande durant le mois de carême, les prix affichés sont en hausse, comme les olives noires de table proposées entre 150 et 250 DA/kg. L'olive verte dénoyautée est cédée, pour sa part, à 300 DA/kg. Quant au blé concassé, appelé communément "Frik", il est aussi en nette hausse avec 300 DA/kg. Les raisins secs sont vendus entre 400 et 600 DA/kg. Pour sa part, la sardine a enregistré une dégringolade de ses prix en passant de la fourchette de 400-500 DA/kg, il y a quelques jours de cela, à 150-200 DA/kg, jeudi dernier. Accosté pour avoir son avis sur les prix de la mercuriale pratiqués dans ce marché hebdomadaire, un père de famille, habitant Tazmalt, indiquera: «Présentement, les prix des légumes y sont accessibles et à la portée de tout le monde. Néanmoins, ce sont plutôt les fruits, les épices et les raisins secs, entre autres, qui y sont exagérément chers. Tout ce que j'espère c'est que la flambée des prix n'aura pas lieu en ce mois de Ramadhan!"

Syphax Y.