Campagne de sensibilisation à l’hygiène alimentaire

Par DDK | Il ya 3 minutes

La saison estivale approche à grands pas et avec elle son lot de désagréments. Les incendies, la pénurie d’eau, les piqûres d'insectes, les MTH, la chaleur, les intoxications alimentaires... se manifestent avec plus d'acuité durant cette période de l'année.

Cela, bien évidemment, indispose et met dans l'embarras les citoyens qui cherchent les moyens de rendre les "tracasseries" de l'été "supportables". Pour ce qui est des intoxications alimentaires, ce genre d'affections touchent directement la santé du consommateur, car les conditions de prolifération des micro-organismes nocifs (bactéries, virus, microbes, germes,...) se trouvent réunies pendant cette saison. Et c'est aussi pendant cette période que les consommateurs s'exposent le plus à ces maladies qui, souvent, peuvent s’avérer mortelles. Et pour éviter les conséquences fâcheuses et graves des toxi-infections alimentaires durant l'été, des gestes d'hygiène souvent très simples sont préconisés, pour une protection optimale. Pour lutter contre ces affections, chez les ménages comme chez les commerçants, l'hygiène s'impose d'elle-même avec la mise dans des conditions requises de conservation des aliments et des denrées alimentaires périssables. Ainsi, pour les commerçants (alimentations générale, boucheries, restaurants, pizzerias, pâtisseries, crèmeries...), il est conseillé de mettre dans des frigos ou des présentoirs frigorifiques les produits sensibles à la chaleur, comme les viandes, les laitages, la mayonnaise, les pâtisseries, les œufs... et ce avec une chaîne de froid en continue. Et dans l'optique de sensibiliser et prévenir ces intoxications alimentaires, le bureau d'hygiène communal d'Akbou a initié, jeudi dernier, une campagne de proximité pour sensibiliser contre les dangers des toxi-infections alimentaires. Ainsi, les membres du BHC ont fait du porte-à-porte dans la ville d'Akbou, pour attirer l'attention des commerçants, des bouchers et autres restaurateurs sur les risques qu'encourent les consommateurs si des denrées, préparées dans de mauvaises conditions d'hygiène ou non conservées dans des endroits adéquats, leur sont servies. Les initiateurs de l'action ont distribué des dizaines de dépliants aux commerçants, pour les sensibiliser sur les toxi-infections alimentaires. "C'est une bonne initiative. Moi, personnellement, je fais toujours attention aux produits que je sers à mes clients", affirme un tenancier d'un commerce de glaces, sis à l'ancienne ville d'Akbou. Comme c'est la période des grandes chaleurs, la demande s'accroît significativement sur certains produits comme les glaces, et c'est là aussi que les commerçants et les consommateurs doivent être vigilants, pour éviter toute mauvaise surprise.

Syphax Y.