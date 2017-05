Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Les services de l’inspection vétérinaire de la subdivision agricole de Seddouk, en collaboration avec l’APC d’Amalou, organisent une campagne de vaccination du cheptel bovin et ovin, à travers les villages et localités de la circonscription.

L’opération s’étalera du 21 au 26 mai courant, lit-on dans un communiqué diffusé ces derniers jours. Cette campagne préventive, s’assigne comme objectif de prémunir le cheptel bovin contre la fièvre aphteuse, et de protéger le cheptel ovin contre la clavelée. Il est aussi retenu au programme, la vaccination des animaux carnivores domestiques contre la rage. Cette campagne, informe-t-on, intervient en parallèle à une batterie de mesures préventives dont sont instruits les éleveurs, afin de réduire le risque d’éventuels flambées épidémiques. «la prévention est un axe clé dans la lutte contre les zoonoses, à travers notamment l’aseptisation des entrées dans les exploitations, la limitation des déplacements du cheptel et le contrôle vétérinaires des animaux nouvellement acquis avant leur introduction dans les étables», souligne un vétérinaire de Seddouk, tout en rappelant le sinistre épisode de l’épidémie de fièvre aphteuse de l’été 2015. «On ne doit jamais relâcher la vigilance, pour ne pas retomber dans les erreurs fatales du passé. La collaboration active de tous les éleveurs est une condition sine qua non pour réussir à sauvegarder l’intégrité de notre cheptel», réaffirme-t-il.

N.M.