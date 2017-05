Trois salles de soins en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La commune d'Amalou, située à 73 km au Sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, compte une population d'environ 12 000 âmes. La localité est située en zone montagneuse avec un relief accidenté.

De vocation agropastorale, elle possède un verger oléicole appréciable, en sus des autres arbres fruitiers qui occupent une bonne superficie, comme les figuiers. La commune d'Amalou compte 17 villages, dont les habitants sont en proie à différentes difficultés, à des degrés variables. Certains villages, comme Ath Djemhour et Ath Djaâd, souffrent d'enclavement à cause du manque de transport de voyageurs. Néanmoins, des efforts sont consentis de part et d'autre afin d'améliorer les conditions de vie dans ces villages. Concernant le secteur de la santé, cette municipalité connaît une couverture sanitaire insuffisante, car seule une polyclinique, sous-équipée de surcroît, sise au chef-lieu, et trois unités de soins y existent. Le reste des villages, certains très peuplés, ne disposent pas de ces structures de santé, ce qui contraint les habitants à se déplacer au chef-lieu pour une simple injection ou une suture. Pour remédier un tant soit peu à cette situation, des projets de réalisation de trois salles de soins, avec deux logements d'astreinte pour chacune d'entre elles, ont été accordés par l'APC au bénéfice de 3 villages. Selon notre source, les villages qui vont bénéficier de ces opérations sont : Ath Djemhour, Tizi Lemnaâ et Ighzer N'bourourou. «Les fiches techniques ont été élaborées et les avis de consultation seront lancés prochainement», précise notre source.

Syphax Y.