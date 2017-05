La belle part pour l’hydraulique

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

à l’instar des autres communes de la wilaya de Béjaïa, la commune de Seddouk a bénéficié elle aussi d’une enveloppe budgétaire rentrant dans le cadre du plan de développement communal de l’exercice en cours.

Lors d’une assemblée publique des élus, le maire a dévoilé quelques projets retenus dans le cadre de la répartition de cette cagnotte. Il s’est avéré que le secteur de l’hydraulique s’est taillé la part du lion en bénéficiant de quatre opérations. L’avènement du programme FONAL ayant encouragé la construction d’habitations en zones rurales par des particuliers, sur leurs terrains, le réseau d’eau avait en effet besoin d’âtre étendu. A chaque constitution d’un chapelet d’habitations en mode éparse, c'est-à-dire éloignées l’une de l’autre, les propriétaires courent à l’APC demander des projets notamment rentrant dans le secteur de l’hydraulique. Et c’est dans cette optique que deux projets ont été retenus. Ils concernent les réseaux d’assainissement des eaux usées, un sous secteur de l’hydraulique : le premier concerne l’extension et la réalisation d’une conduite des eaux usées sur une distance de 1050 ML. Les travaux démarreront du quartier Thala Oufella dans le village Seddouk Oufella situé en amont, pour atteindre le quartier El-Khandak dépendant du village Seddouk Ouadda situé en aval. Des dizaines d’habitations, entre villas construites pour la plupart par des émigrés et maisons au sol construites dans le cadre du FONAL, seront touchées. Le deuxième projet concerne la réfection et l’extension des réseaux d’assainissement, scindé en deux opérations. Sont concernés par ces projets les villages Tibouamouchine, Aït Abdelmalek et Laâzib Michel. Deux autres projets sont destinés à l’alimentation en eau potable, le deuxième sous secteur de l’hydraulique, pour l’achat des équipements. Il est prévu pour cela l’acquisition et l’installation d’un transformateur électrique de 100 KV destiné pour la station de reprise N° 4 situé dans la ville de Seddouk. Le deuxième projet n’est autre que les fournitures et poses des disjoncteurs au niveau des stations de reprise numéro une, deux et trois. Toutes ces informations ont été données par Bouda Nacer, l’un des vices présidents APC.

L Beddar.