Le maire dénonce l’indifférence de la Sonelgaz

Une ligne électrique haute tension est tombée à terre dans la commune d’Ighram, avons-nous appris auprès de Mr Ibaliden, premier magistrat de la commune.

Il s’agit, selon l’édile communal, d’une nouvelle ligne électrique, non encore mise en service: «La chute de l’infrastructure concerne un segment de près de 2 km. La situation dure depuis décembre 2014, et jusqu’au jour d’aujourd’hui, l’ouvrage est toujours à terre», nous informe le maire d’Ighram. Et d’ajouter: «nous avons saisi toutes les autorités concernées, à savoir la Sonelgaz et la wilaya, mais il n’y a eu aucune suite».Par ailleurs, le P/APC d’Ighram déclare réfuter catégoriquement l’hypothèse avancée par les responsables de la Sonelgaz, selon laquelle l’incident serait du à un acte de sabotage. «Je pense plutôt, à un problème de malfaçon. D’ailleurs, les responsables de Sonelgaz avancent des hypothèses, sans même prendre la peine de se déplacer sur les lieux pour s’enquérir de la situation, encore moins diligenter une enquête», déclare le maire. Rencontrés au niveau du chef lieu communal, certains habitants d’Ighram se disent interloqués par la «légèreté» avec laquelle cet incident est traité. «Il me semble qu’il y a un laisser-aller flagrant. Sinon, comment expliquer que ce problème dure depuis près de trois ans, et personne ne s’occupe de le régler», tonne un retraité du village Irsen. «Cet ouvrage devrait couter une fortune, et on ne se précipite pas pour y remédier et situer les responsabilités. S’il s’agissait d’un client qui ne réglait pas sa facture à temps, on aurait certainement réagi promptement pour lui couper le courant », enchaine un autre habitant d’Ighram.

