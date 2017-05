Caravane médicale à Acif El-Hammam

Par DDK | Il ya 11 minutes | 2 lecture(s)

L’association «des amis de la faculté de médecine de Béjaia», a, dans la journée du samedi 20 mai, organisé une grande caravane médicale au profit des citoyens démunis des villages éloignés de la région d’Acif-El-Hammam, dans la commune d’Adekar.

Cette caravane a une mission humanitaire et pédagogique. Elle se déplace à titre gracieux vers les malades qui n’ont pas facilement accès aux soins médicaux et aux produits pharmaceutiques. Elle est composée, selon le communiqué de presse, d’une soixantaine de médecins généralistes et de diverses spécialités, de cinq pharmaciens bénévoles pour la distribution gratuite de médicaments aux patients ne disposant pas de «cartes Chiffa», de quelques 80 étudiants de la faculté de médecine de Bejaia qui auront ainsi l’occasion de parfaire leur formation, de 10 associations invitées pour l’information et la sensibilisation des citoyens, et de 20 organisateurs. En plus des consultations médicales, la caravane mène d’autres actions telles que le dépistage du diabète et de la haute tension artérielle (HTA), ainsi que l’information et la sensibilisation des jeunes écoliers sur la protection de la nature au cours de conférences données sur les sites visités.

B. Mouhoub