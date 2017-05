Nettoyage et chaulage des ouvrages hydrauliques

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

L'entretien et le nettoyage des ouvrages hydrauliques deviennent une nécessité impérieuse à l'approche de la saison estivale. En effet, cette opération s’impose pour lutter contre les maladies à transmission hydrique (MTH) et distribuer une eau débarrassée de toute impureté et germes pouvant causer des affections graves, comme la typhoïde et le choléra. Dans la commune de Feraoun, située à 45 km à l'Est du chef-lieu de Béjaïa, les agents du service d'hygiène de l'APC ont procédé, du 7 au 18 mai en cours, au nettoyage et chaulage de pas moins de 20 ouvrages hydrauliques (réservoirs, stations de pompage...). Cette opération d’envergure a touché 10 villages, dont le chef-lieu communal, Akentas, Iguer Ali, Ichekaben et Ounir. Durant toute cette période, l'alimentation en eau potable a été interrompue, pour permettre la réussite de cette opération de curage et de désinfection des ouvrages hydrauliques qui a nécessité plusieurs étapes, pour permettre un stockage optimal de l'eau sans risques sur la santé des consommateurs. Ainsi, au début, il a été procédé au drainage, à tour de rôle, de tous les ouvrages avec une suspension provisoire de la distribution de l'eau pour les foyers. Les agents du service d'hygiène ont procédé, par la suite, au lavage des parois des ouvrages de stockage de l'eau potable, pour les débarrasser du tartre, de la vase, de la rouille et de tout autre corps ou objets étrangers se trouvant dans les profondeurs. Une fois le nettoyage effectué, les réservoirs ont été remplis à nouveau d'eau potable où l’on a procédé, par la suite, au chaulage de l'eau pour la purifier, la désinfecter et la débarrasser de l'acidité, car la chaux agit comme un antiacide et un anti-infectieux.

Syphax Y.