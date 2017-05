Tout le monde n’est pas raccordé à Tichy Haf

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Titem Hachemi, P/APC de Beni Djellil, dresse un tableau noir sur la situation du secteur de l’hydraulique dans sa commune, notamment l’alimentation en eau potable. Selon lui, une partie des villages de cette commune souffre du manque d’eau. Il explique : «À l’instar des autres communes de la wilaya, la notre a bénéficié du transfert de l’eau du barrage de Tichy Haf. Mais le problème épineux qui se pose, c’est qu’à ce jour, seuls quelques villages sont alimentés en eau du barrage. Le reste des bourgades attendent toujours d’être branchées. Malgré les multiples doléances adressées à qui de droit et une étude technique faite et adressée à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Béjaïa, rien n’est encore fait. On a expliqué à cette dernière que vu les maigres subventions que nous recevons annuellement dans les cadres du plan sectoriel de développement et du budget de wilaya, notre souhait est de voir le projet demandé financé dans le cadre du plan sectoriel de développement, c'est-à-dire sur les fonds de la wilaya du fait que c’est un projet de grande envergure. Le comble, des années sont passées depuis que nous avons formulé notre demande et nous sommes toujours dans l’attente. Je vais encore rappeler que les habitants des villages non encore alimentés méritent toute l’attention des pouvoirs publics, car ils ont soif alors que l’eau du barrage est arrivée dans notre commune. La concrétisation de ce projet mettra fin à tous les déboires des citoyens». L’édile communal a fait savoir, par ailleurs, que la conduite principale «est usée et truffée de fuites qui engendrent des pannes». «À l’arrivée de l’eau du barrage de Tichy Haf dans notre commune, nous avons préconisé le changement de la conduite principale actuelle, très endommagée, par une neuve avec une tuyauterie en fonte, sur une distance de 9 km afin d’avoir un grand débit qui puisse satisfaire tous les habitants, un projet d’une grande utilité pour notre commune, car il mettra fin aux pannes devenues courantes», ajoute-t-il.

