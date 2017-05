Les accès de Marie-Rose et Ighil enfin bitumés

Par DDK | Il ya 25 minutes | 59 lecture(s)

Demeurés pendant un bon bout de temps sans aménagement urbain, les quartiers populeux de "Marie-Rose" et "Ighil", situés au niveau du chef-lieu communal d'Ighil Ali, ont finalement été pris en charge par les autorités locales.

En effet, les accès qui mènent vers ces deux quartiers ont été réhabilités et bitumés, dernièrement, au grand bonheur des habitants qui ont tant souffert de la boue et des flaques d'eau à la moindre chute de pluie. «Nous avons procédé, récemment, au bitumage des accès des quartiers ‘’Marie-Rose’’ et ‘’Ighil’’ et l'opération touche à sa fin. Il ne reste que les accès qui desservent le nouveau CEM qui seront pris en charge après le passage des conduites du gaz de ville. Nous profitons de cette occasion pour remercier le wali, M. Mohamed Hattab, qui, lors de sa dernière visite dans notre localité, avait promis de prendre en charge le bitumage des rues des deux quartiers précités. Une promesse qu'il a tenue», nous dit M. Djoulaït Djamel, le P/APC d'Ighil Ali. Accosté pour avoir son avis, un habitant du quartier "Marie-Rose" n'a pas caché sa satisfaction : «Le bitumage des ruelles de notre quartier ne peut que nous réjouir. Nous avons tant souffert de la boue et de la poussière en plus des trous et des crevasses qui rendaient nos déplacements laborieux». Par ailleurs, nous avons appris de M. Djoulaït que le projet de la bibliothèque communale, qui a traîne depuis une dizaine d'années, «est finalement pris en charge par les autorités de wilaya». Et d'ajouter : «Nous allons lancer un avis de consultation pour engager les travaux d'achèvement de la bibliothèque communale». Soulignons que les travaux de cet édifice s’étaient arrêtés au gros œuvre.

Syphax Y.