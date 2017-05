Par DDK | Il ya 25 minutes | 61 lecture(s)

«Radio Soummam-Béjaïa organise, avec ses partenaires, aujourd’hui, une opération de solidarité au profit des handicapés de familles démunies», indique son directeur dans un communiqué.

«L’opération consiste à collecter des produits alimentaires non périssables, des couches adultes, des fauteuils roulants ainsi que des effets vestimentaires», précise-t-on. A cet effet, la direction de Radio-Soummam explique, toujours dans le même communiqué, que «le programme radiophonique de ce jeudi sera consacré à cette opération humanitaire. Des émissions avec différents partenaires et acteurs de la société civile et de l’action humanitaire seront animées tout au long de la journée, en sus de reportages sur les conditions de vie de cette frange vulnérable de la société. Aussi, une équipe sera chargée d’orienter les bienfaiteurs sur les lieux d’acheminement de leurs dons à travers les différentes daïras de la wilaya.»

F. A. B.