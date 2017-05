Livraison partielle dès juin

Par DDK | Il ya 24 minutes | 58 lecture(s)

La commune de Seddouk a bénéficié en 2012 d’un programme de construction de 130 logements sociaux. Le terrain où sont implantés ces logements se trouve au village L’Mizab, à proximité de la RN74 et de la zone d’activité.

Le premier bloc de ces logements a été presque achevé. La boiserie a été installée et la peinture extérieure réalisée. Pour avoir de plus amples informations, nous avons approché Alloun Azzedine, le gérant de l’entreprise des travaux publics en charge de la réalisation. «Le projet comprend 130 logements. Le premier bloc est composé de 76 logements et il est presque fini et sera livré dans le courant du mois prochain. Le deuxième bloc de 54 logements est en cours de travaux. Ils seront fin prêts avant la fin de l’année», nous a-t-il expliqué. Au niveau de l’APC, un responsable nous fera savoir que cela fait des années que la commune de Seddouk n’a pas bénéficié de programme de construction de logements urbains. Selon lui, les demandes ne font que s’accumuler atteignant les 3 000 dossiers. La commission d’enquête est à pied d’œuvre sur le terrain pour étudier les dossiers et faciliter la tâche à la commission de distribution qui les attribuera suivant l’ordre de mérite comme le stipulent les textes de loi régissant l’attribution de logements sociaux. Et vu que la demande dépasse de très loin l’offre, la commission d’attribution aura du pain sur la planche pour pouvoir faire son travail en toute équité. Pour ce qui est des commodités, nous avons appris que la route d’accès n’est toujours pas aménagée et que les logements ne sont toujours pas raccordés à l’eau, au gaz et à l’électricité. Et comme le site est éloigné de deux kilomètres de la ville de Seddouk, la construction d’une école primaire serait la bienvenue, sinon les enfants scolarisés seront obligés de s’inscrire dans les écoles primaires de la ville. Un espace vert avec différents jeux est également souhaité, ainsi que la construction d’un mur de clôture, étant donné que le site est situé au dessus de la RN74, à quelque 50 mètres d’altitude. Les pouvoirs publics ont fait d’énormes efforts en dotant la ville de Seddouk d’environ un millier de logements urbains répartis à travers plusieurs cités. Cela a été possible grâce à la disponibilité du foncier dans la commune.

L. Beddar.