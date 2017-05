Inscription d’un stade de foot

Par DDK | Il ya 35 minutes | 7 lecture(s)

Une infrastructure de proximité, dédiée à la frange juvénile, est inscrite au profit de la commune de Chellata, nous informent les responsables de l’APC.

En effet, d’après Mr Maibèche, le premier magistrat de la commune, il s’agit d’un stade de football, dont l’implantation est prévue au niveau du village Felden, situé en amont du chef lieu communal. «Nous avons dégagé, pour les besoins de ce projet, une enveloppe budgétaire de 23 millions de Dinars sur les plans communaux de développement. Nous avons réalisé une étude qui fait ressortir un besoin de 120 millions de DA de couverture pour pouvoir mener à bien le projet», dira en substance, le maire de Chellata. Le P/APC a indiqué que ce coût élevé découle principalement des gros travaux de viabilisation, qu’il est impératif de réaliser sur le terrain accidenté, de même qu’une ligne électrique survolant le site,doit être déplacée. «En concertation avec les villageois, nous avons décidé pour l’heure, de surseoir au lancement des travaux et d’introduire une demande de rallonge budgétaire. Nous avons besoin de recul pour y voir plus clair», souligne Mr Maibèche. Les villageois de Felden, quant à eux, déclarent soutenir sans réserve un tel dessein, tout en appelant vivement de leurs vœux, sa concrétisation dans les meilleurs délais. «Ce projet est tout à l’honneur de notre auguste assemblée communale qui, en dépit d’une restriction draconienne des ressources financières, a entrepris d’investir au profit de la jeunesse», affirme un quadragénaire. «Nous avons une jeunesse dynamique et motivée. Elle mérite qu’on la soutienne par tous les moyens», renchérit un autre habitant du village.

N. M.