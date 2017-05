Opération bitumage à Tibouamouchine

Par DDK | Il ya 34 minutes | 9 lecture(s)

Le village de Tibouamouchine, dans le douar d’Amdoun n’Seddouk, a bénéficié d’un projet de bitumage de ces deux routes principales, que vient de réaliser une entreprise privée de travaux routiers.

Le premier accès, long d’environ un kilomètre démarre de la route nationale 74 jusqu'à Thala N’tsikith, et touche de surcroit plusieurs habitations construites sur les deux bords de la route. La grande placette d’Agoulmim, traversée par cette route a été aussi bitumée dans sa globalité. Elle est un centre d’affaires pour les villageois du fait que c’est là ou se trouve le grand local du village, utilisé aussi bien pour les réunions des habitants que pour les manifestations culturelles ou autres, la bibliothèque du village, récemment ouvertes au public, ainsi que l’unique cimetière et la fontaine. Cette route a été bitumée la première fois en 2006. Le goudronnage, mal fait, a été à l’origine de la scarification de la chaussée au bout de quelques années. Une scarification aggravée par les travaux de raccordement du gaz récemment réalisés. Le deuxième accès, d’environ 300 mètres, relie la place d’Ighil Inourar à la RN 74. les habitants qui souffrent de la gadoue en hiver et de la poussière en été sont soulagés de voir leur calvaire prendre fin avec le bitumage réalisé il y a juste une semaine. Cette route a aussi été goudronnée en 2007. Mais comme elle est pentue, et le goudronnage mal réalisé, les eaux de pluie qui dévalent en torrents en hiver ont eu raison de la chaussée, qu’elles ont complètement abimée. Les travaux de gaz naturel, réalisés l’année passée ont fait le reste. Cepandant, les habitants souhaiteraient voir se réaliser l’aménagement urbain avec la pose de trottoirs, de bordures, et d’avaloirs pour le drainage des eaux de pluviales. «Comme on a eu l’expérience de voir que le goudronnage de ces deux routes n’a pas tenu long, parce que la chaussée n’est pas délimitée par les bordures de trottoirs assortis d’avaloirs pour le drainage des eaux pluviales, nous souhaitons que les autorités locales pensent à réaliser au moins des caniveaux pour protéger la chaussée», a déclaré un habitant du village. Autre aléas, la route menant au stade a été partiellement bitumée il y a environ une année. Et seul le tronçon allant de la RN74 au CEM Bounzou Zoubir a été bitumé. La deuxième partie, d’environ 200 mètres continuant jusqu’au stade d’El’houch n’est toujours pas goudronnée. Lors du déroulement d’une rencontre de football, ce qui est fréquent en été, période d’ailleurs ou s’organisent les tournois inter-villages ou inter-quartiers, les dizaines de voitures qui s’y rendent soulèvent des nuages de poussière qui gênent considérablement les riverains. Quoi que l’on dise, le Village Tibouamouchine s’inscrit désormais parmi les villages propres de la commune de Seddouk, du fait que même les ruelles étroites et anciennes situées à intérieur et ne permettant pas l’accès aux voitures sont toutes bétonnées.

L Beddar.