Ouverture de plusieurs pistes

La commune d'Ath Mellikèche, située à 80 km à l'Est de Béjaïa, est nichée sur une zone montagneuse, d'où son relief accidenté. Ce qui constitue un obstacle de taille pour le développement local.

En effet, les terres de cette municipalité sont constituées de collines, de vallons et de flancs abrupts et difficiles d'accès. Les surfaces plates y sont rares et presque toutes construites, reste les terrains pentus et accidentés qui doivent, à chaque fois, être nivelés pour asseoir des projets d'équipement public ou d'auto-construction. Cette opération de "domptage" des terrains requiert, à chaque fois, la mobilisation d’enveloppes financières importantes, ce qui augmente significativement les coûts de réalisation. Le sol vallonné et inégal de cette localité est assujetti aussi aux mouvements de sa croûte terrestre, où des glissements de terrains et des affaissements se produisent, surtout à la tombée de la neige et des pluies torrentielles. Ces mouvements touchent surtout les routes et chemins qui desservent les différentes localités. À cet effet, des corrections torrentielles sont aménagées par les autorités locales pour y remédier. Et comme cette commune est à vocation agropastorale et que les habitants travaillent encore la terre, l'ouverture de pistes menant aux champs devient une nécessité impérieuse pour les propriétaires des lopins de terres désireux de les exploiter. Durant la cueillette des olives, pour l'illustration, les paysans se voient le plus souvent contraints de parcourir monts et vaux afin de rallier leurs oliveraies, le retour est d'autant plus harassant surtout avec le transport à dos de mulets de leurs récoltes quotidiennes. Sans pistes agricoles, la tache devient laborieuse et bon nombre de propriétaires abandonnent à cause de ce problème leurs glèbes. Néanmoins, un bon nombre de pistes agricoles ont été ouvertes par les autorités communales, et ce dans le but de faciliter l'accès des citoyens vers leurs biens. Il est à citer par exemple les projets réalisés récemment, comme l'ouverture et l'aménagement d'une piste agricole au profit du village Ayacha (Iaâgachen), et ce, sur une distance de 5 kms. Il y a aussi la création d'une piste des lieux-dits "Takirkouchet" vers "Chiboune" ; ainsi que l'aménagement d'une piste qui passe par les localités de Tala Ghoufa, Aïn Imedra et Achekrid.

Syphax Y.