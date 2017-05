À quand la mise en service de l'unité de soins ?

Par DDK | Il ya 50 minutes | 101 lecture(s)

Le village d'Allaghane, situé à 5 kms du chef-lieu communal de Tazmalt, compte une population d'environ 2 000 habitants. Cette bourgade manque de presque tout. Sur le plan sanitaire, Allaghane dispose d'une unité de soins, créée il y a une dizaine d'années, mais qui n'a jamais fonctionné et reste fermée pour des raisons inconnues.

«Pourquoi disposer d'une unité de soins pour la voir fermée tous les jours ? A quoi bon construire des édifices pour les abandonner ensuite?», s'interroge un habitant du village. Cette structure demeure toujours close à la face des habitants, lesquels, pour une simple injection ou de simples soins, se voient obligés de se déplacer jusqu'à l'EPSP de Tazmalt. Pour les personnes âgées ou alitées, le problème est encore plus compliqué, il faut à chaque fois leur louer un taxi «clandestin» pour les acheminer vers Tazmalt, alors que leur village dispose d'une unité de soins, mais qui n'est pas fonctionnelle. Cette unité ne profiterait pas seulement à la population du village d'Allaghane, si elle était mise en service, d'autres localités avoisinantes comme Tignatine, Aftis, Tasergant et Tablazt en bénéficieraient. «Pourquoi ne pas mettre en service cette unité, la doter de tout le nécessaire comme les équipements et le personnel médical pour atténuer un tant soit peu la pression sur les autres structures sanitaires comme l'EPSP de Tazmalt et l'EPH d'Akbou ? D'autant qu’environ 4000 habitants, moins de 5 kilomètres à la ronde, en ont le plus grand besoin. C'est dire qu'elle a une importance capitale dans la région. Mais voilà, les pouvoirs publics ne se soucient apparemment pas de la santé des habitants et de leurs conditions de vie!», fulmine un citoyen de la région.

S. Y.