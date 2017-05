Un foyer de jeunes pour Imaghdassen

Par DDK | Il ya 51 minutes | 97 lecture(s)

Le village Imaghdassen, dans la commune d’Akfadou, a bénéficié d’un projet d’équipement public dédié à la frange juvénile. Il s’agit, nous fait-on savoir, d’un foyer de jeunes.

«Ce projet est inscrit sur une enveloppe spéciale qui nous a été allouée dans le cadre des plans communaux de développement», nous a confié M. Hadadou, le maire de la commune. D’après l’édile communal, ce projet a déjà étrenné sa phase de réalisation. «L’entreprise en charge du projet en est aux travaux de terrassements», a-t-il précisé. Une telle infrastructure de proximité ne manquera, sans nul doute, pas de faire le bonheur d’une jeunesse qui ne demande qu’à s’éclater et s’épanouir. «La mise en service de ce foyer de jeunes, que l’on espère proche, inaugurera une nouvelle ère pour tous les jeunes du village. Nous aurons, enfin, un lieu pour nous rencontrer, échanger des nouvelles, communiquer sur les choses de la vie et réfléchir à notre avenir», souligne, sur une pointe de satisfaction, un jeune du village. Et à un autre universitaire d’intervenir : «Ce foyer de jeunes sera assurément un creuset salvateur et un lieu fédérateur, dont les retombées positives seront incommensurables». Pour sa part, un père de famille du village estimera : «Il n’y a pas meilleur investissements que ceux au profit de notre jeunesse. Ce foyer de jeune fera office de lieu d’animation et constituera un rempart contre les fléaux sociaux qui guettent nos enfants».

N M.