Deux projets d’aménagement urbain

Il ya 51 minutes

Créée il y a plus d’une trentaine d’années avec au départ quelques habitations, la cité Bouhia n’a cessé de prendre de l’ampleur avec de nouvelles constructions qui émergent chaque année.

Elle compte parmi les plus grandes cités de la ville de Seddouk, avec une population dépassant les 1 000 habitants. Elle est située au nord de la ville et constituée de villas pavillonnaires construites par des particuliers. Des villas alignées sur une distance d’environ deux kilomètres et sur les deux côtés de la route reliant la commune de Seddouk à celle de M’cisna. Des villas assorties de garages permettant la création de commerces florissants. Ce tronçon d’une route à grande circulation, goudronné il y a plus d’une décennie, a sa chaussée parsemée de nids de poules et de ravinements parfois profonds, ce qui pénalise les usagers, notamment les transporteurs de voyageurs assurant la navette Seddouk-M’cisna. Pour cette raison, cette cité a bénéficié de deux projets de travaux publics au grand bonheur des habitants et des usagers de ce tronçon qui la traverse de bout en bout. Les riverains n’ont pas caché leur satisfaction, tant ces deux projets mettront fin à la gadoue qu’ils traînent dans leurs souliers en hiver et la poussière que soulèvent les voitures en été. Le premier projet concerne la réalisation des trottoirs, des bordures et des canalisations pour le drainage des eaux pluviales. Financé dans le cadre du plan de développement communal de l’exercice 2016, ce projet est en cours de réalisation. Selon Bouda Nacer, l’un des vice-présidents de l’assemblée populaire communale, les travaux, qui ont été lancés il y a quelques mois, ont atteint un taux d’avancement avoisinant les 70%. Le second projet concerne lui le bitumage de la chaussée sur une longueur d’environ deux kilomètres et a été accordé par l’APC. Une information donnée par notre interlocuteur qui a précisé par ailleurs que le montant alloué au projet a été dégagé des excédents de recettes, enregistrés dans les comptes administratifs, que l’APC a récupéré durant l’exercice 2015/2016. Le même responsable a fait savoir que le lancement des travaux du deuxième projet est conditionné par la réalisation intégrale des travaux du premier projet. Devant la dégradation des chaussées par l’usure ou des suites des travaux pour l’enfouissement des conduites de gaz naturel, l’APC a dégagé un montant conséquent dans ses différents budgets pour la remise en état de plusieurs routes, chemins et venelles de la commune. Des projets qui enchantent les populations qui n’aspirent qu’à voir leur cadre de vie s’améliorer.

