Les élus montrés du doigt !

La commune de Tamokra, située à 80 km au Sud-ouest de Béjaïa, souffre de plusieurs carences. Des citoyens de divers villages n’hésitent pas à mettre en exergue les manques fatalement imputés aux élus locaux.

Le cadre de vie des citoyens de cette municipalité, notamment dans les villages reculés, «ne cesse de se dégrader», nous diront-ils, expliquant qu’ils se démènent comme ils peuvent pour atténuer un tant soit peu les dures conditions de vie qu'ils endurent. Disposer de l'eau potable dans son foyer n'est pas chose aisée pour beaucoup d'habitants, en ce sens que ce précieux liquide enregistre une pénurie chronique, particulièrement dans les villages de Touffirt et Taourirt, où l'eau ne coule des robinets qu'une fois tous les 3 ou 5 jours ! Cependant, ce que n'arrivent pas à admettre les habitants de ces localités, c'est le fait qu’ils ne bénéficient pas de l’eau du barrage de Tichy Haf : «C'est vraiment une aberration ! Comment est-ce possible que notre commune dispose d'un barrage aussi immense que Tichy Haf, alors que nous subissons une pénurie d’eau qui ne dit pas son nom. Nos élus sont démissionnaires, ils n’ont rien fait», nous disent-ils avec exaspération. Le transport de voyageurs accuse, également, un déficit criant, surtout dans les villages enclavés. En conséquence, les habitants non véhiculés trouvent toutes les peines du monde à se déplacer. Le secteur de la santé n'est pas mieux loti, enregistrant des insuffisances en structures, en équipements et en personnel médical. Exception faite de la polyclinique, qui a bénéficié récemment d'une garde d'astreinte pour prendre en charge les patients pendant la nuit, le reste des structures sanitaires que compte cette commune pataugent dans des carences en personnel médical et en matériels. La commune ne dispose que de deux unités de soins, situées aux villages de Bicher et Tizi Aïdel. Une couverture sanitaire jugée «insuffisante» dans cette commune qui compte 15 villages et une population estimée à près de 8 000 habitants.

Syphax Y.