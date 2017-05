Une enveloppe pour la route de Boughiden

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

La réhabilitation du chemin communal desservant la localité de Boughiden, dans la commune de Barbacha, a été prise en charge dans le cadre du programme d’action de l’exercice budgétaire courant, nous informe une source proche du dossier.

«C’est une route dégradée depuis de longues années. Bien que les ressources de la collectivité ont tendance à s’amenuiser, nous avons dégagé une cagnotte conséquente pour la prendre en charge, car sa réhabilitation s’imposait», explique un membre de l’exécutif communal. Selon notre interlocuteur, le projet porte sur le revêtent de l’axe routier en béton bitumineux, sur 5 km. «Le tronçon du chemin ciblé par les travaux est celui compris entre le CW158 et la localité Boughiden», souligne le responsable de l’APC, indiquant qu’un avis d’appel d’offres national a été lancé en vue de sélectionner une entreprise réalisatrice. «La procédure de consultation a été engagée au début du mois de mai. Sitôt le délai réglementaire arrivé à échéance, il sera procédé à l’ouverture des plis et à l’examen des soumissions, conformément au code des marchés publics », explique le responsable de l’APC, laissant entendre que le lancement du chantier prendra plusieurs mois. N’empêche, les usagers de cette route affichent un sentiment de soulagement à l’idée de voir cette voie d’accès prochainement remise à neuf. «Tout est bien qui finit bien. Après tant d’année de calvaire, nous sommes prêts à endurer encore quelques mois de sacrifices, pourvu que la route soit tapissée d’asphalte le plus tôt possible», dira un citoyen de Barbacha. Un autre habitant empruntant régulièrement cette route, se dit tout aussi réjoui : «Nous sommes durement pénalisés par l’état délabrée de cette route. Sa réhabilitation ne peut qu’être salutaire», dira-t-il.

N M.