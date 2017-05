Le marché couvert de Milkat bientôt modernisé

Par DDK | Il ya 1 heure | 110 lecture(s)

La commune de Béni Djellil, dans la wilaya de Béjaïa, dispose d’un marché couvert sis au village Milkat. Il rend beaucoup de service à la population avec la création d’emplois d’une part et la disponibilité des produits agricoles frais et à de bons prix d’autre part.

Comme le marché se trouve dans un vieux local ne répondant pas aux normes, l’assemblée populaire communale a décidé de le moderniser en lui réservant un projet d’aménagement, des précisions que nous donnera Titem Hachelin, le maire de la commune. «Le marché couvert du village Milkat rend beaucoup de service à notre commune. Comme le local qui l’abrite nécessite des aménagements et des étals supplémentaires, nous avons dégagé dans le plan de développement communal de 2015 une enveloppe budgétaire et la direction du commerce de la wilaya nous a donné le feu vert pour réaliser les opérations envisagées», a-t-il déclaré. Il ajoutera : «Nous avons accéléré la procédure. L’étude a déjà été faite et il reste l’avis d’appel d’offre à lancer». Le maire nous précisera les opérations qui seront réalisées : «Une partie servira à la construction de 17 locaux et la partie restante sera laissée comme espace libre. Des sanitaires seront aussi réalisés». Pour rappel, la dernière Fête de la figue et d’autres produits agricoles du terroir que la commune de Béni Djellil organise a été abritée par ledit marché à la fin de l’année 2016. Un grand nombre de participants y ont participé, venus même d’autres wilayas, ainsi qu’un grand nombre de visiteurs. La commune est en effet connue pour sa vocation agricole, sa seule richesse économique.

L Beddar.