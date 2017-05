La zlabia a fait aussi un bon «bond»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 138 lecture(s)

La flambée générale des produits de première nécessité tant redoutée par les ménages n'a pas eu lieu, du moins dans la localité de Tazmalt, en ce début du mois sacré de Ramadhan.

En effet, les prix des légumes et autres denrées alimentaires de base, sont restés "stationnaires", et aucune flambée n'est constatée, pour le moment, au marché couvert de la ville. En revanche, les fruits sont toujours aussi chers. «Si les choses en restent là, nous passerons un Ramadhan plutôt tranquille!», nous dit un père de famille. Nous avons néanmoins constaté que certains produits, comme les épices et les olives de tables (noires et vertes) ont vu leurs prix augmenter depuis quelques jours, la demande étant un peu plus forte. L’on constate également la hausse des prix de certaines confiseries, très prisées pendant le mois de carême. Il s'agit notamment de l'"indétrônable" Zlabia qui a vu ses prix augmenter significativement, comparativement à l'an dernier. Effectivement, durant le Ramadhan dernier, cette douceur des papilles se vendait entre 200 et 250 DA/kg. Cette année, les prix oscillent entre 250 et 350 DA ! «La vie est chère, et le pouvoir d'achat a dégringolé. Nous suivons le marché. Les prix des matières premières sont en hausse, comme le sucre, l'huile, la farine et autres ingrédients qui entrent dans la confection des confiseries. En plus, il y a les prix de la location qui ont augmenté cette année. Il faut donc prendre en considération tous ces paramètres dans le prix de la Zlabia et autres!», tente d'expliquer un confiseur qui a ouvert boutique à la rue Abderrahmane Mira. D'autres produits comme le Beklawa et le Qalbellouz sont également chers, avec minimum 50 DA la pièce pour le premier et 30 DA le second. Néanmoins, en dépit de ces prix exorbitants, les points de vente de Zlabia sont pris d’assaut, dès la matinée, par les clients. «On ne peut se passer de ces douceurs. Les enfants en raffolent et pas qu’eux sincèrement ! Pourtant, les prix sont vraiment déraisonnables !», nous dira un chef de famille.

Syphax Y.