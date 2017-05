Les travaux à l’arrêt !

Par DDK | Il ya 56 minutes | 133 lecture(s)

Le raccordement du village Seddouk Ouadda au gaz de ville s’éloigne dans le temps. Et pourtant, les travaux ont été bien entamés avant de subir un coup d’arrêt qui dure depuis maintenant plusieurs mois.

Rencontré dans la salle d’attente, où il attendait de voir le P/APC de Seddouk pour lui faire part des réclamations de ses concitoyens, le président des notables du village Seddouk Ouadda, dans le douar d’Amdoun n’Seddouk, nous a confié : «Les travaux de réalisation du projet de raccordement de notre village au réseau du gaz de ville se sont arrêtés il y a déjà plusieurs mois. Je suis venu voir le maire pour qu’il intervienne auprès des organismes concernés (SDE et DME), afin que l’entreprise chargée du projet reprenne les travaux dans les plus brefs délais. Les travaux avaient démarré depuis notre village, mais cela fait des mois qu’elle les a arrêtés laissant les routes défoncées et tous les accès obstrués. Et il y a un autre problème qui nous préoccupe, des branchements pour certaines habitations n’ont carrément pas été prévus», nous dira-t-il. Il ajoutera : «Nous avons d’abord été voir l’agence SDE de Seddouk qui nous a orientés vers celle d’Akbou qui à son tour nous a dirigés vers leur direction régionale de Béjaia». Notre interlocuteur poursuivra : «Il y a une année, on a insisté auprès de l’agence SDE de Seddouk pour que soit diligentée une équipe de contrôle. En creusant dans différentes ruelles, les contrôleurs ont constaté qu’à certains endroits la conduite ne dépasse pas les 25 à 35 cm de profondeur au lieu de 80 cm réglementaires. Le rapport établi par les contrôleurs dit que pas moins de 700 mètres, du réseau situé à l’intérieur du village, devront être refaits. Au jour d’aujourd’hui, seulement 100 mètres l’ont été. Le comble, ce sont les tuyaux déterrés que l’entreprise a remis. Et au niveau de l’agence d’Akbou, on nous a fait comprendre que si les 700 mètres ne sont pas refaits dans les normes requises, le gaz naturel ne sera pas mis en service. Voila ce qui exaspère les habitants que je représente. Le gaz naturel est une affaire sérieuse et en tant que responsable des notables, il est de mon devoir de signaler toutes les carences et j’estime n’avoir fait que mon devoir en mon âme et conscience». Pour terminer, notre interlocuteur nous a remis une copie de la lettre de réclamation qu’il s’apprêtait à adresser à la direction régionale de la SDE de Béjaia dans laquelle il demande au responsable de bien vouloir ordonner à l’entreprise de reprendre les travaux dans les plus brefs délais. Il est par ailleurs indiqué dans ladite lettre qu’une entreprise des travaux publics «va entamer incessamment le bitumage des routes du village». «Ce qui serait vain si les travaux du gaz n’étaient pas achevés en premier ou pas faits en respect des normes».

L Beddar.