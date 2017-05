On prépare la Journée de l'enfant

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Les enfants du monde entier seront à l'honneur le 1er juin prochain, et ce, à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. Notre pays n'est pas en reste, et s'apprête à fêter cette journée, pour donner de la joie à cette frange de notre société.

Ainsi, à l'instar des autres localités, la ville de Sidi Aïch s'apprête aussi à fêter l'événement, jeudi prochain, à savoir "le 1er juin". Néanmoins, comme cette journée est tombée en plein mois de Ramadhan, l'association "Azal Oumaadhour", basée à Sidi Aïch, à été poussée à projeter de fêter cette journée avec les enfants à partir de 21h00. Ainsi, une série d'activités a été tracée par cette association qui compte mettre dans une ambiance bon enfant les bambins de la localité, et ce dans la salle des fêtes "Youcef Abdjaoui", ex-salle de cinéma de la ville de Sidi Aïch. Du théâtre, des tours de magie et un gala artistique seront donc au menu. Les festivités commenceront, selon le programme arrêté, vers 21h00 avec des chants qu’entonneront les Poussins de Maâla de la chorale "Nacer Laskri". Vers 21h15 la même troupe animera une courte pièce théâtrale. À 21h45, ce sera le tour des comédiens Alilat Méziane et Lamine Cheurfa de présenter un skecth qui ne manquera pas de faire rire les enfants. Dans la suite du programme, une autre pièce théâtrale sera donnée, cette fois-ci par la troupe "Anzar" de la ville de Sidi Aïch. Néanmoins, le tour de prestidigitateur que donnera le magicien Abdou Magic, à partir de 22h30 sera indubitablement l'un des moments cruciaux qu'attendront impatiemment les enfants. Et enfin, pour clôturer cette soirée spéciale enfant, des artistes en herbe se relayeront sur la scène pour animer un gala artistique où les enfants pourront se lâcher sur la piste de danse.

Syphax Y.