Deux voleurs de magasins arrêtés

Les éléments de la sûreté intramuros de Melbou ont arrêté deux personnes spécialisés dans le vol de magasins, informe la cellule de communication de la sûreté de la wilaya de Béjaïa.

Et ce, suite à des informations qui sont parvenues aux services de cette sûreté urbaine, lesquelles ont été, minutieusement, exploitées pour aboutir à cette arrestation. Les faits remontent au samedi dernier lorsque, lors d’une patrouille nocturne, l’attention des policiers fut attirée par deux jeunes hommes qui semblaient inquiets à la vue du véhicule de police et s’apprêtaient à prendre la fuite. Il s’agit de Z. R. âgé de 29 ans, natif de Melbou et aux antécédents judiciaires, et de N.H, 35 ans, natif de la même ville, qui n’étaient pas en possession de leurs pièces d’identité au moment de leur interpellation. Emmenés au commissariat, il s’est avéré, après contrôle de leurs empreintes, qu’ils avaient participé au vol du magasin appartenant à C. K. qui avait déposé officiellement une plainte. À l’issue de l’interrogatoire, les deux mis en cause ont avoué leur intention de commettre un autre vol de magasin, si ce n’était l’intervention de la police qui les avait empêchés en les arrêtant.

A Gana.