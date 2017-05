Fin des travaux sur le viaduc

Par DDK | Il ya 2 minutes | 1 lecture(s)

Afin d’assurer la sécurité des usagers, et un entretien permanent de ses grands ouvrages d’art, réalisés dans le cadre du projet d’évitement de la ville de Kherrata, la Direction des travaux publics de Béjaïa a procédé à la réparation des joints au niveau de la chaussée du viaduc, long de 700 mètres, situé à la sortie des gorges du Chabet-el-Akra.

En effet, c’est l’entreprise nationale ENGOA qui a été chargée de réaliser ces travaux, qui ont débuté la semaine dernière et se sont achevés avant-hier. Une opération pour laquelle deux équipes ont été mobilisées par l’Entreprise, l’une de jour et l’autre de nuit, pour permettre d’achever ces travaux dans les délais, période durant laquelle la circulation a été fermée sur cette voie, et qui a été déviée sur l’axe de la RN9, traversant le centre de la ville, en attendant l’achèvement des dits travaux. Cet état de fait a provoqué, durant plus d’une semaine, des files interminables de véhicules dans les deux sens de la route à l’intérieur de l’agglomération. C’est dire le rôle et la place qu’occupe la réalisation de l’évitement de la ville de Kherrata, qui a contribué positivement au désengorgement de la circulation sur cet axe routier, qui l’aurait été davantage si le projet d’élargissement de la RN9 entre Kherrata et la limite avec la Wilaya de Sétif avait été lancé ; un projet sur lequel un ancien ministre des Travaux publics, lors de sa visite à Kherrata, il y a de cela quelques années seulement, a déclaré qu’une première tranche financière sera dégagée pour le lancement des travaux.

S Zidane