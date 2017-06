Ouverture d’un restaurant Rahma

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

À l’instar de bon nombre de localités et villages, où des restaurants Rahma sont ouverts par-ci par-là, à dessein d’offrir un repas chaud aux passants, Takrietz ne déroge pas à la règle.

Ainsi, un restaurant Rahma est ouvert sur les abords de la RN 26 au centre de Takrietz, et ce, au profit des démunis et des citoyens de passage n’ayant pas où rompre le jeûne. Ledit «resto du cœur» offre pas moins d’une centaine de repas quotidiennement, et ce, durant tout le mois du ramadhan en essayant d'assurer un f’tour complet aux personnes dans le besoin ou en situation précaire. Ce restaurant épaule ainsi de nombreux nécessiteux et des familles pauvres qui trouvent durant ce mois de carême leurs parts de subsistance quotidienne. Les repas servis comprennent notamment une chorba, un plat de résistance avec viande (rouge ou blanche, selon le menu) et un dessert. À quelques encablures de cette bourgade, d’autres restaurants ont ouvert aussi leurs portes, comme c’est le cas à Ouzellaguen et à Sidi-Aïch. Ces deux localités, longeant la RN 26 enregistrent une kyrielle de personnes affluant auxdits restaurants, principalement des routiers.

B. D.