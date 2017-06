En cours d’achèvement

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

La commune d'Ath Mellikèche, située à 80 kms au sud-ouest de Béjaïa, connaît, ces derniers temps, la concrétisation d'un bon nombre de projets structurants qui ont trait au développement local.

Ainsi, ces opérations vont de l'aménagement urbain à la réalisation d'équipements publics, tout en passant par l'habitat dans sa formule LPP. Certains villages connaissent des projets locaux et pas des moindres, qui œuvrent à l'amélioration du cadre de vie des habitants. À l'exemple du village Ayacha (Iaâgachen), où un projet de réalisation d'une antenne administrative est en cours depuis des mois déjà. Les travaux vont bon train dans ce chantier qui a atteint un taux appréciable. «À la livraison de cette antenne administrative, nous n'aurons plus à nous déplacer jusqu'au siège de l'APC à Agouni Gueroïz pour la délivrance des différents documents. Ce qui va nous épargner des dépenses supplémentaires», affirme un villageois d'Ayacha. Dans le même sillage, il y a ce projet de réalisation d'un foyer de jeunes, qui sera implanté au site dénommé "Talmast Tagha" près du village Taghalat. Certes, ce projet a traîné durant des années en longueur, mais cette fois-ci, indiquent nos sources, «il sera bel et bien réalisé. L'étude technique étant finalisé, il ne reste que la budgétisation et l'octroi du marché à travers un appel d'offre». Dans le même contexte, un projet de construction d'un nouveau siège de l'APC a été retenu. Les procédures afférentes sont en cours de lancement. L'actuel siège de la mairie est vétuste et a besoin d'espace. Concernant le stade communal, situé au chef-lieu, celui-ci a connu des travaux de réhabilitation par le passé, avant que le chantier ne soit arrêté pour "manque de financement". Par ailleurs, nos sources indiquent qu'une rallonge a été accordée par le wali de Béjaïa pour l'achèvement des travaux.

Syphax Y.