La ligne de transport urbaine enfin réhabilitée

Suspendue depuis plus de trois ans, la ligne urbaine de transport en commun, desservant la cité Douanière, banlieue de la ville de Béjaïa, a été enfin réhabilitée.

C’est le grand soulagement chez les habitants de ce quartier populeux. L’information est confirmée par un membre de l’association «Afus deg Ufus», œuvrant au niveau de cette cité. À titre de rappel, cette ligne urbaine portant le numéro 21, reliant ce quartier vers la Porte Sarrazine, a été interrompue pendant des années, pour cause de travaux de réhabilitation de la route principale desservant cette cité. «Cette ligne n’a pas été supprimée, mais seulement suspendue pour permettre à l’entreprise chargée de réaliser les travaux de rénovation de cette route d’œuvrer dans de bonnes conditions», a-t-on expliqué. Après la réfection de cette route et la réalisation des réseaux d’assainissement, les habitants de la cité Douanière n’ont pas cessé d’interpeller la direction de wilaya du transport, pour réhabiliter la ligne du transport assurant la navette urbaine de leur quartier vers la Porte Sarrazine. Il a fallu l’intervention du wali de Béjaïa pour que cette doléance soit satisfaite. «Nous avons déjà saisi l’ancien directeur de transport, qui avait promis de rétablir cette ligne urbaine. Toutefois, il n’a pas tenu sa promesse. Nous avons sollicité l’intervention du wali, et réitéré notre revendication au nouveau responsable de la direction des transports», nous a affirmé Hakim Bennaï, S/G de l’association «Afus deg Ufus». Pour sa part, l’APC de Béjaïa, indique-t-on, s’est engagée à installer des abris-bus au niveau des arrêts que doivent observer les quatre bus, affectés par la direction du transport pour desservir ce quartier.

