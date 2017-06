Débrayage de deux jours au CFPA

Par DDK | Il ya 29 minutes | 68 lecture(s)

Les travailleurs affiliés à l’UGTA du centre de formation professionnelle de Seddouk ont observé deux journées de grève, les 30 et 31 mai derniers.

C’était à l’appel lancé par leur coordination de wilaya qui a décidé de ce débrayage, après un préavis rendu public le 17 Mai, apprend-on de Benséghir Amine, secrétaire général de la section syndicale locale qui, selon lui, compte 17 adhérents. Pour cause, notre interlocuteur a commencé par l’énumération des problèmes spécifiques au CFPA de Seddouk qui se résument : à l’achèvement des logements sociaux du centre depuis une année mais qui ne sont toujours pas attribués, à l’entrave de l’exercice syndical qui se poursuit au niveau du centre à l’encontre du 1er responsable de la section UGTA, à la réaffectation du matériel et des équipements pédagogiques vers d’autres centres, au problème majeur de pannes récurrentes du courant électrique, qui dure depuis trois mois, paralysant les travaux dirigés et les cours au niveau des ateliers et salles pédagogiques, au manque de la matière d’œuvre pour les sections en cours découlant des budgets restrictifs alloués au centre d’où des retards dans l’avancement des cycles de formation. Poursuivant dans le même ordre d’idées, notre interlocuteur étalera les points consignés dans la plateforme des revendications commune à tous les centres, dressée par leur coordination wilayale et qui sont la dénonciation des lenteurs dans : l’installation des agents comptables au niveau des centres pour endiguer les retards dans les payements des salaires des travailleurs, l’achèvement de la dernière tranche du projet de construction de logements sociaux que réalise la DFPA, et l’attribution d’un local pour abriter le siège de la coordination wilayale du syndicat UGTA. Comme dernière information donnée par ce responsable syndical, le premier jour de la grève a drainé 11 travailleurs et le deuxième jour 17 dont deux ne sont pas syndiqués.

L Beddar.