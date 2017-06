Les prix en baisse à Tazmalt…

Par DDK | Il ya 30 minutes | 84 lecture(s)

Les prix des légumes affichent une baisse inespérée pour les chefs des ménages au marché hebdomadaire de Tazmalt.

En effet, mercredi dernier, lors de notre virée dans ce marché bondé comme un œuf, il a été constaté cette baisse palpable des prix des légumes, balayant ainsi les craintes des ménages quant à la flambée des prix de ces produits de première nécessité en ce mois de Ramadhan! Les chalands, présents en force en cette matinée de mercredi, n'en croyaient pas leurs yeux lorsqu'ils ont constaté les tarifs accessibles des légumes. La mercuriale affichée était clémente surtout pour les bourses moyennes et faibles. Ainsi, la laitue, la courgette, la tomate, le concombre, l'oignon, pour ne citer que ces produits, étaient proposés dans la fourchette de 20 à 40 da/kg seulement ! Il a été constaté également la baisse "inespérée" pour les clients des prix des carottes, cédées au début de Ramadhan entre 65 et 80 DA/kg, alors que mercredi dernier elles étaient cotées entre 20 et 50 da/kg seulement! Les haricots verts ont connu, à leur tour, une chute libre de leurs prix en passant de la borne de 100 - 120 DA/kg à la fourchette de 50 - 70 da/kg. Pour leur part, les poivrons et les piments étaient vendus entre 50 et 80 da/kg. De leur côté, les prix de la pomme de terre sont restés "stationnaires" avec des tarifs affichés sur les ardoises allant de 45 à 50 da/kg. Néanmoins, la "fausse" note nous vient des fruits qui sont restés chers depuis le début de ce mois de carême. La banane est tarifée à 280 da/kg, les cerises à 450 da/kg, le melon était coté à 120 da/kg, les prunes affichent d'ores et déjà les couleurs avec un prix "renversant" de 250 da/kg. Les dattes toujours chères avec des prix allant de 250 à 600 da/kg. Toutefois, dans cette liste de fruits aux prix exorbitants seuls les abricots et la pastèque étaient abordables avec des tarifs qui valaient respectivement 120 da/kg, pour le premier cité, et 55 da/kg pour le second.

Syphax Y.