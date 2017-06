À la mémoire de Hafidh et Hakim…

Par DDK | Il ya 25 minutes | 12 lecture(s)

L’équipe des vétérans du village de Takrietz, de la commune de Souk Oufella, a remporté la seconde édition du tournoi de football dédié à la mémoire de deux martyrs du printemps noir Hafid Messalti et Hakim Belaribi.

La compétition a été gérée par un groupe de jeunes de la localité, avec l’apport d’entrepreneurs privés qui ont sponsorisé l’événement. Ce tournoi s’est déroulé dans de bonnes conditions au stade de proximité du village. Il a été suivi par un public nombreux, neuf équipes y ont participé, réparties en deux groupes représentant les différents quartiers du village. Les équipes se sont mesurées pendant près de quinze jours dans une compétition acharnée, à raison de deux matchs par jour sous forme d’un mini championnat. La finale s’est jouée le 27 du mois précédent et a été animée par l’équipe des vétérans, composée de Bachouche, Bouzit Kamel, les frères Kessi, Messafri Rezak, Ferguene Mohand, et les frères Yacia, tandis que l’adversaire, l’équipe du centre était menée par les Chefaoui, Sayad et Belataf entre autres. Le titre est revenu finalement aux vétérans après les tirs au but (3 - 2), puisque le match s'est soldé par une parité (4 - 4). Une victoire logique, car l’équipe est renforcée de joueurs évoluant dans des équipes de la régionale. Cette finale a été rehaussée par le P/APC de Souk Oufella, M. Zahir Djaou, du chanteur Amour Abdenour ainsi que quelques sages du village, notamment Abdelkader Lounis et Messouci Boualem. Les deux équipes finalistes ont reçu leurs cadeaux dans une ambiance de grande fête lors de la cérémonie de clôture. Enfin, des cadeaux symboliques, ont été remis également par le comité organisateur au meilleur buteur du tournoi et au meilleur gardien. En fin de cérémonie, Hassaoui Amine, président du comité d’organisation, dira : «Je suis très content de l’organisation, le tournoi a été une réussite totale sur tous les plans, et tout le monde a été à la hauteur. Je tiens à remercier vivement les sponsors ayant contribué au bon fonctionnement de ce tournoi, mais aussi tous ceux qui ont participé de prés ou de loin à la réussite de cette finale, ainsi que les clubs participants». De son côté, Boualem Oukaci, président de ligue de proximité de Sidi-Aïch soutiendra que «par ce tournoi, nous rendons hommage non seulement à Messalti et Belaribi, mais aussi à Lounes Matoub, Massi Bouguemouh et à tous ceux qui ont donné leur vie à la cause Berbère, et merci aux organisateurs».

Samy H.