Soirées ramadhanesques dédiées au foot

Dans plusieurs localités relevant de la wilaya de Béjaïa, des associations ou des collectifs de jeunes initient, en ce mois de Ramadhan, des tournois nocturnes de football, afin d'égayer les soirées ramadhanesques et de créer de l'ambiance parmi la masse juvénile en proie au manque de loisirs et au désœuvrement.

En partant de presque rien, ces joutes sont animées dans un esprit empreint de fraternité et de fair-play, souvent dans des terrains approximatifs dénotant du manque palpable d’infrastructures sportives, surtout dans les villages reclus. Mais qu'à cela ne tienne, le plus important pour les jeunes est de passer de bons moments entre eux, pour échapper à la léthargie et à la monotonie qui caractérisent les soirées de Ramadhan de cette année. Ainsi, pour l'exemple, dans la localité d'Ath Maouche, située à 60 kms au sud-ouest de Béjaïa, c’est l’association culturelle "Agerruj n tala", qui a pris l'initiative d'organiser un tournoi nocturne de football, au stade de proximité de la localité. Cette manifestation footballistique va s'étaler le long de ce mois de carême au grand plaisir des jeunes de ce village qui compte environ 5000 habitants. Ce tournoi verra la participation de pas moins de 16 équipes, réparties sur 4 groupes. Le tour préliminaire se jouera du 2 au 13 juin en cours. Ainsi donc, chaque soirée, ce sont deux rencontres qui seront animées et ce à partir de 23h00 pour s'étaler jusqu'aux environs de 2h00 du matin. Ces joutes ramadhanesques, qui ont débuté vendredi dernier vont s'étaler jusqu'à la veille de l'Aïd El-fitr. «Franchement, y a pas mieux que le sport pour se dépenser durant ce mois de Ramadhan. Après la rupture du jeûne, et la prise de repas copieux, il est indispensable de sortir et de marcher pour mieux digérer. Pour notre part, nous avons choisi les rencontres de football pour dépenser le surplus de calories prises pendant les repas, et aussi combler les soirées avec du spectacle sportif!», nous dit un jeune de la localité.

