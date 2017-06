Les 10 autres terrains prévus

Par DDK | Il ya 25 minutes | 13 lecture(s)

Longtemps marginalisée et souffrant d’un manque accru en matière d’infrastructures sportives, la wilaya de Tizi-Ouzou connaît ces dernières années une importante avancée, avec notamment des projets de rénovation de plusieurs terrains de football, dont la pose de gazon synthétique.

L’opération, qui a débuté timidement vers 2007, a pris un coup d’accélérateur en 2010. La direction de la jeunesse et des sports, relais local du ministère de la jeunesse et des sports qui s’est penché sérieusement sur la nécessité de doter les communes de terrains appropriés pour la pratique footballistique profondément ancrée dans la wilaya, a réussi en un temps record à couvrir plusieurs localités en rectangles verts. Le temps des terrains en tuf semble désormais révolu. En effet, ce sont aujourd’hui 34 stades communaux qui ont déjà bénéficié de la pose du gazon artificiel 5e génération : Il s’agit de ceux de Tizi-Ouzou (3), Draâ Ben Khedda, Tadmaït, Azazga, Beni Douala, Taguemount Azouz, Beni Ziki, Yakouren, Azeffoun, LN Irathen, Tizi Rached, Mekla, Bouzeguène, Iferhounène, Ifflissen, Aït Yahia Moussa, Tizi Gheniff, Draa El Mizan, Frikat, Aït Bouaddou, Mechtras, Boghni, Ouadhias, Ouacifs, Mizrana, Tigzirt, Timizart, Ouaguenoun, Aït Aissa Mimoun et Makouda. L’opération de la dotation des terrains en gazon synthétique se poursuit toujours, puisque dix autres localités viennent de bénéficier à leur tour de la pause du tartan. Il s’agit d’Illilten, Tala Athmane, Aïn Zaouïa, Assi Youcef, Illoula Oumalou, Idjer, Abbi Youcef, Boudjima, Tirmitine et Tamda. Selon des indiscrétions, les travaux ne tarderont pas à démarrer, au grand bonheur des jeunes footeux. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou compte aujourd’hui plus de 10 000 licenciés pratiquant le football, sans compter les non-structurés qui se comptent par milliers. C’est dire tout l’engouement que connait la pratique du sport roi dans la wilaya qui s’offre la deuxième place à l’échelle nationale en matière de nombre de clubs et de licenciés. Par ailleurs, on a appris que l’ensemble des 26 communes restantes, sur les 67 que compte la wilaya de Tizi-Ouzou, auront dans un tout proche avenir leur terrain en gazon artificiel. Le ministère du secteur semble en tous les cas déterminé à relever le défi. Une donne qui permettra aux milliers de jeunes footeux à travers tout le territoire de la wilaya de mieux s’exprimer dans leur sport favori qu’ils auront désormais à pratiquer dans de meilleures conditions.

S Klari.