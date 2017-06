Le renforcement de l'alimentation en eau potable en projet

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La commune de Tinebdar, située à 50 kms à l'Est de Béjaïa, peine à sortir de l'ornière pour amorcer l'essor économique tant souhaité par la population.

Cette municipalité compte essentiellement sur les subventions de l'état, car elle n'est pas dotée d'une zone d'activités à même de renflouer les caisses communales pour relancer le développement local. Le gisement d'argile et de tuf, situé dans cette localité ne profite malheureusement pas à la collectivité, qui voit exploiter ses ressources sans pouvoir en tirer profit ! Si l'on aborde le secteur de l'hydraulique dans cette commune, ce dernier a bénéficié par le passé de plusieurs réalisations, et ce, afin de renforcer et d’améliorer la distribution de l'eau potable au profit des habitants de la municipalité, estimés à près de 10 000 âmes. Il y a quelques années de cela, la commune a acquis trois pompes hydrauliques au profit des stations des localités d'Iguer-Ameur, Maâkel et El Maâdi, et ce dans l'optique de renforcer l'alimentation en eau potable pour les ménages. Il y a eu aussi la réfection de quelques réseaux et de chaînes de refoulement de certains villages. Néanmoins, l'extension urbaine effrénée, couplée à la vétusté des anciens réseaux de distribution contraint les autorités locales à inscrire de nouvelles opérations de réhabilitation de ces équipements hydrauliques. Ainsi, l'APC a inscrit une opération de réfection et d’extension d'envergure des réseaux de distribution de l'eau potable, et ce, au profit de plusieurs localités: Tala Tagout, Tighzertine, Sidi Abderrahmane, Tinebdar-centre, Ighazounène, la Cité et Tigzirt. Ce projet prévoit une extension sur une distance de 1200 mètres linéaires. À cet effet, un avis d'appel d'offres a été lancé, depuis le 21 mai dernier, afin d'inviter les entreprises activant dans ce créneau à soumissionner.

Syphax Y.