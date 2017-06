Les travaux vont bon train

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Situé en aval et à quelques encablures du chef-lieu, le village Ighil Ouantar est l’un des plus grands de la commune de M’cisna en terme de population, dont la grande partie est formée de la masse juvénile en mal de loisirs.

Pour sortir justement les jeunes de cette localité de l’oisiveté, le farniente et la monotonie, et leurs éviter d’être la proie des fléaux sociaux tels que la drogue, l’alcool…, les responsables municipaux ont accordé à ce village une enveloppe pour la réalisation d’un projet de maison de jeunes, financé dans le cadre du plan de développement communal de l’exercice 2013. Le financement de ce projet est scindé en deux tranches, dont les travaux de la première tranche ont été achevés en 2016. L’APC, pour relancer les travaux a mis en place une rallonge financière de l’ordre de 4.000.000,00 de dinars, dégagée du plan de développement communal de l’exercice en cours (2017), et ce, au titre de la deuxième tranche, nous indique Kabache Karim, maire de cette commune, qui nous a donné par ailleurs plus de précisions : «Nous attachons beaucoup d’importance à cette frange de la société qu’est la masse juvénile, à qui nous nous attelons à offrir des loisirs à la mesure des aspirations de notre jeunesse. Le projet de réalisation d’une maison de jeunes au village Ighil Ouatar s’inscrit dans ce cadre. Un projet que nous avons mis en place en 2013. Aussitôt les travaux de la première tranche terminés, nous avons dégagé des PCD 2017 une rallonge, au titre de la deuxième tranche pour la continuité des travaux restants à réaliser, tels que la dalle de sol pour le parterre, la faïence et peinture pour les plafonds et murs intérieurs et extérieurs, la boiserie métallique…».

L Beddar.