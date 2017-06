Réception prochaine de la salle de sport

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Une infrastructure de proximité dédiée à la pratique sportive, ouvrira prochainement ses portes dans la commune de Chellata. C’est ce que nous avons appris auprès de M. Maibèche, premier magistrat de la commune.

D’après lui, cet équipement de base, dont les travaux sont en voie d’achèvement, est implanté à hauteur du village Alma, situé en surplomb du chef lieu communal. «C’est une salle destinée à la pratique des sports de combat. Actuellement, nous en sommes à la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs», a-t-il indiqué, informant que le projet a été réalisé sur plusieurs tranches successives. «La mise en service de cette salle, a-t-il encore ajouté, interviendra sitôt la pose d’un revêtement en tatami sera fait. Une entreprise est à pied d’œuvre pour prendre en charge l’opération». Cet acquis au profit de la frange juvénile est plutôt bien accueilli par le commun des habitants du village Alma. Preuve en et, ces réactions d’adhésion exprimées par des jeunes issus de ce village haut perché. «Quoi de plus opportun pour nous extraire de l’oisiveté, et nous permettre de nous défouler. D’autant plus que cette salle sera utile été comme hiver, dans la mesure où les sportifs pourront échapper aux rigueurs du climat», souligne un jeune citoyen d’Alma. «C’est une excellente et louable initiative, qu’on aimerait voir se multiplier aux quatre coins de notre commune. Ce genre d’équipement est un pari pour l’avenir, que notre assemblée communale peut s’enorgueillir d’avoir engagé. Je suis persuadé qu’un tel projet est tout sauf un investissement à fonds perdus», ajoute un autre habitant du village.

N. M.