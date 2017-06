La rénovation du cimetière des chouhadas retenue

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Le président de l’assemblée populaire communale de Seddouk, Djamel Tigrine, à la tête d’une importante délégation composée de son vice- président, la subdivisionnaire de la SUCH et du responsable du bureau communal de l’organisation nationale des enfants de chouhadas, s’est rendu dernièrement au cimetière des chouhadas, pour discuter du projet que l’APC a mis en place quant à sa modernisation.

Tous les membres présents ont pris part à une concertation mettant en exergue les anciens ouvrages à retaper et/ou à créer. Dans un climat de sérénité, un consensus fut trouvé sur ce qui va être réalisé. Le muret de la façade extérieure donnant sur la RN 74, construit avec de la pierre, qui a reçu plusieurs couches de peinture blanche à totalement perdu son originalité. Il a été décidé d’enlever les couches successives de peinture, jusqu’à faire réapparaitre les pierres et les rayures les séparant, pour ensuite les travailler de façon à leur rendre leur aspect architectural d’antan. Cet embellissement sera complété par la pose d’une clôture et d’un portail d’entrée en fer forgé. Ceux en place actuellement, vieux et usés, seront enlevés. Les escaliers d’entrée seront débarrassés du carrelage actuel, pour être refaits avec du marbre. La grande allée intérieure sera aussi débarrassée de son carrelage actuel, vétuste et abîmé. Il sera remplacé par un carrelage récent et moderne. La petite esplanade ou est érigé la statue d’un soldat, et ou sont posées les gerbes de fleurs lors des cérémonies célébrant les dates historiques sera rénovée. Sur chaque côté de cette esplanade sera érigée une plaque de marbre ou seront transcrits les noms des chouhadas de la commune. Les tombes seront aussi rénovées avec de la bonne peinture. Ces ouvrages une fois réalisés feront de ce cimetière créé au début des années 60, c’est-à-dire juste après l’indépendance, un cimetière des chouhadas digne de ce nom. À la fin de la prospection de tous les ouvrages, le P/APC a demandé à la responsable de la SUCH qui prenait note au fur et à mesure, d’établir une fiche technique y afférente pour déterminer le montant nécessaire quant à la réalisation du projet.

L. Beddar