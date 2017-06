Mauvaise connexion internet

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Faible débit, coupures fréquentes, tarifs des abonnements excessifs, l’Internet à Chemini en est encore aux balbutiements. L’immense pas qu’a fait l’Algérie dans le monde des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) est louable à plus d’un titre, mais il demeure que sa gestion est loin de faire l’unanimité auprès des citoyens.

Accueilli à bras ouverts, les algériens n’ont pas mis beaucoup de temps pour s’acclimater et apprivoiser ce nouveau-né, longtemps resté un rêve inassouvi. Par ailleurs, ces dernières semaines, nombreux sont les abonnés d’Algérie Télécom de Béjaïa qui se plaignent de la mauvaise qualité de la connexion. Certaines localités comme Chemini sont à la merci d’une connexion souvent de «mauvaise humeur». La mauvaise connexion au réseau Internet est un sujet de préoccupation nationale, pour les particuliers ou les entreprises, le casse-tête est quotidien. Beaucoup se plaignent de la lenteur de l’Internet, quand la connexion n’est pas interrompue ! Les mordus du net ne savent plus à quel saint se vouer avec cette connexion qui marche à l’écrevisse. L’internet est devenu en très peu de temps un moyen de communication et de travail, et les usagers ne peuvent plus s’en passer. C’est dans ce contexte que les infernales coupures, conjuguées au faible débit irritent sensiblement les internautes, leur causant d’énormes préjudices. Les élèves et les étudiants, qui sont entre autres des fidèles, ou carrément des accros au Net, se sentent lésés du fait que la connexion est souvent réduite à un débit plongé dans une somnolence presque habituelle. «Depuis quelques jours, nous n’arrivons même pas à télécharger un simple fichier PDF. La lenteur de la connexion est plus qu’exaspérante, d’autant plus que ce moyen de communication est mon outil de travail. Je suis tenu de rendre des rapports à mon entreprise au quotidien, mais avec cette connexion, je me limite à un seul envoi par semaine», nous avoue avec dépit Rafik, délégué commercial.

B. D.