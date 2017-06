Cap sur l'extension du réseau AEP

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

L'eau potable a été, de tout temps, l'une des priorités des différentes collectivités locales, en ce sens que la disponibilité de ce liquide sur les réseaux de distribution contribue grandement à l'amélioration du cadre de vie des citoyens.

Le développement du tissu urbain induit dans son sillage l'extension en parallèle des réseaux de l'AEP, pour brancher toutes les nouvelles habitations à cette commodité essentielle. Il y a aussi la rénovation des conduites vétustes, qui pose un sérieux problème, car il existe des kilomètres entiers de réseaux qui datent de l'ère coloniale, et ce dans la quasi-totalité des communes relevant de la wilaya de Béjaïa. À l'image de la commune de Tazmalt, située à 85 kms au sud-ouest de Béjaïa, où le réseau de l'AEP connaît des fortunes diverses. Rien que dans la ville de Tazmalt, il subsiste encore des réseaux datant de la présence française au pays. Néanmoins, des opérations de renouvellement ont eu lieu par le passé pour justement "éradiquer" certaines de ces conduites rouillées et surannées, qui ont été remplacées par d'autres en PEHD. Dans l'optique de renforcer la distribution de l'eau potable dans cette municipalité, connue pour sa richesse en ressources hydriques, notamment souterraines, l'APC projette de réaliser certaines opérations ayant trait à la mise en place de nouveaux réseaux d'alimentation en eau potable, au profit de plusieurs quartiers du chef-lieu et autres villages. Ainsi, les quartiers périphériques du chef-lieu:"Ouartirane", "Ouyahia" et "Dermel" sont concernés par ce projet. Ils bénéficieront, prochainement, de la pose d'un réseau de pas moins de 2642 mètres linéaires. Dans la même suite, la "ferme Ouyahia", située à environ 2 kms du chef-lieu, sera également concernée par l'implantation d'un réseau de 3400 mètres linéaires. Et enfin, le village d'Idhriken, situé à 4 kms au nord de la ville de Tazmalt, verra la réalisation d'un réseau de l'AEP d'une longueur de 1250 ml.

Syphax Y.