L'écobuage, une pratique dangereuse !

À l'approche de la saison estivale, certaines pratiques, préjudiciables à l'environnement notamment, sont exécutées par des individus qui, apparemment, ne mesurent pas les retombées néfastes de leurs actes!

En effet, il s'agit dans ce cas de figure, de l'écobuage, ou le débroussaillement par le feu. Si cette technique a une portée positive sur l'agriculture, de fait de l’incinération des herbes sèches et autres broussailles, pour épandre leurs cendres sur les terres agricoles afin de les enrichir en éléments nutritifs essentiels, il n'en demeure pas moins qu'elle comporte de gros risques, qui consistent en la propagation des flammes vers d'autres zones non concernées par l'écobuage. Effectivement, cette façon de faire devrait être pratiquée avec beaucoup de tact et d'attention, pour éviter qu'un départ de feu ne survienne et ravage tout sur son passage ! Dans le milieu paysan, il est préconisé d'utiliser des outils comme les pioches, les râteaux et les sarcloirs afin de couper ou de déraciner, selon le cas, le couvert herbacé dense et le mettre en mottes pour l'incinérer par la suite, tout en restant vigilant à ce qu’il n'y ait pas de "fil conducteur" pour les flammes vers d'autres zones cultivées, non concernées par cette opération. Sinon, les outils aratoires, comme la herse ou les charrues tractées pourront faire l'affaire, si les surfaces à nettoyer sont importantes. Cependant, dans la réalité de notre société, et vu les moyens très limités de la plupart des propriétaires terriens, ces derniers recourent malheureusement au débroussaillement pas le feu, sans prendre aucune précaution. Dans la vallée de la Soummam, pour l'illustration, cette pratique est largement utilisée, ce qui n'est pas sans conséquences sur le couvert végétal de cette région, qui en prend de sérieux coups, à cause des incendies ravageurs dont les causes seraient dues en partie à l'écobuage. Que de champs ont été désherbés avec cette technique avant que les initiateurs ne perdent le contrôle des flammes qui se propagent à la vitesse de l'éclair pour provoquer des incendies, qui finissent par calciner des centaines d'hectares. La sensibilisation des propriétaires de terres quant à la pratique d'un écobuage sans dangers demeure la seule solution, pour éviter que des départs de feu ne surviennent en détruisant les arbres fruitiers et autres végétations !

Syphax Y.