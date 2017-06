Tournoi de foot en nocturne à Boumelal

Par DDK | Il ya 33 minutes | 80 lecture(s)

Comme chaque année durant le mois de Ramadan, les tournois sportifs sont initiés aux quatre coins de la wilaya de Bgayet. Les jeunes des villages reculés au fin fond des montagnes tentent tant bien que mal de se distraire avec les moyens du bord durant ce mois sacré.

À Boumelal, une bourgade située en contrebas du chef-lieu de la commune de Chemini, un tournoi de football est en train de se dérouler, mettant aux prises une dizaine d’équipes qui s’affrontent dans une ambiance bon enfant. Chacune veut remporter le trophée symbolique qui va récompenser la meilleure équipe. Principale attraction de ce mois sacré, ce mini-tournoi draine, chaque soir, une foule nombreuse en quête d’un agréable moment, notamment des pères de familles accompagnés de leurs enfants. Initié par un jeune du village, un féru de football, ce tournoi a pu être organisé grâce à l’adhésion d’un groupe de jeunes du village. Les rencontres déchaînent les passions en ces soirées ramadanesques. Une animation sportive particulière réunit, pour une semaine, des équipes constituées principalement d’adolescents, mais aussi de quelques vétérans, au niveau du stade de proximité, sis à la lisière de ladite bourgade. Le foyer de jeunes jouxtant ledit stade ne désemplit pas. Pizza, sandwichs, cigarettes et différentes friandises sont proposés aux villageois qui viennent profiter du spectacle. La grande salle du foyer faisait office de cafeteria avec vue sur le stade. En parallèle, des PlayStation, du babyfoot, du billard et la connexion WiFi sont accessibles aux amateurs. Une concentration d’activités qui attire, chaque soir, des centaines de villageois venus en masse pour profiter de la fraîcheur de la nuit et des rencontres footballistiques. La manifestation se déroule dans de très bonnes conditions. Les rencontres commencent juste après la rupture du jeûne, à raison de deux matchs par soir. En guise de clôture de ce mini-championnat, les organisateurs nous ont affirmé qu’un gala artistique sera organisé au village. Il faut dire que ces tournois de foot sont devenus une véritable tradition au fil des années. Nombreux sont les villages qui les organisent, ne serait-ce que sur les aires de jeux. Leur succès est tel que chaque année leur nombre augmentent, au grand bonheur des amateurs du ballon rond. Outre le loisir et la détente, l'objectif de ces tournois et de promouvoir le sport et détourner les jeunes des vices et des différentes tentations néfastes pour leur santé et leur esprit. Ce sont également de belles occasions pour les villageois de se retrouver et de retisser les liens.

B. D.