Aménagement urbain en perspective

Par DDK | Il ya 32 minutes | 78 lecture(s)

Plusieurs projets ont été inscrits par l'APC d'Amizour pour améliorer le cadre de vie des citoyens de cette commune, l'une des plus importantes de la wilaya de Béjaïa.

La commune compte pas moins de 75 villages et hameaux, où des insuffisances sont enregistrées, surtout en matière d’aménagement urbain et d’équipements publics. Avec une population qui avoisine les 45 000 habitants, cette municipalité a besoin d'exploiter tous ses atouts et d’encourager l'investissement pour enclencher son développement. Malheureusement, des écueils se dressent toujours devant la volonté des autorités locales de sortir la localité de son marasme. C’est le cas pour le sempiternel projet d'une zone d'activité qui traîne en longueur depuis des années. Sans tous ces atouts, la commune restera soumise aux "maigres" subventions de l'Etat qui ne suffisent pas pour satisfaire les divers besoins des citoyens. Pour l'heure, seuls des projets d'aménagement urbain ont été enregistrés, loin de couvrir tous les villages qui manquent presque de tout. Il est prévu pour le chef-lieu l'aménagement de la voirie, avec la réhabilitation des accès de cette petite ville en plein expansion. Une opération d'aménagement, de bétonnage et de viabilisation de la cité des 40 logements, sise au chef-lieu, est également retenue. Pour sa part, le village Merdj Ouamane est concerné par un projet de réhabilitation de l'éclairage qui fait défaut dans beaucoup d'endroits. Il est inscrit aussi une opération de réhabilitation de la voie menant vers la crèche communale, sise au chef-lieu. Enfin, des kiosques «seront érigés à Amizour-ville ainsi que dans les localités rurales». L'APC vient, à cet effet, de lancer des appels d'offres.

S. Y.