Trois projets accordés au village L’Mizab

Par DDK | Il ya 32 minutes | 97 lecture(s)

Le village L’Mizab, dans la commune de Seddouk, a bénéficié récemment de divers projets, que les habitants n’ont cessé de réclamer aux pouvoirs publics.

Haddad Hamid, président des notables de ce village a des choses à dire à ce sujet. «C’est vrai que nous avons obtenu plusieurs projets, relevant notamment du secteur des travaux publics, destinés pour le bitumage des routes d’accès et des ruelles intérieures. Mais c’est grâce aussi aux différentes démarches, que nous n’avons cessé de mener durant des années auprès des autorités locales, qui aujourd’hui semblent nous prêter une oreille attentive en exauçant nos vœux», a-t-il souligné. Le projet de la passerelle évite aux enfants, scolarisés dans des écoles primaires de la ville de Seddouk, de continuer à passer par la rivière ou ruissellent des eaux usées ou par la RN 74, une route à grande circulation. Cette passerelle piétonnière comprend une piste bétonnée étroite, qui empêche les automobilistes de l’emprunter car elle est conçue uniquement pour le passage des piétons, et elle est dotée de garde-fous pour protéger les enfants contre les risques de chute dans la rivière. Si l’on s’en tient à cela, l’APC a accordé à ce village, outre le projet de bitumage de la route d’accès et de certaines ruelles intérieures d’une distance d’un kilomètre dont les travaux ont été achevés, un autre projet de bitumage, d’une longueur de 600 ML qui sera réalisé prochainement. La pochette d’un million de dinars, accordée il y quelques années à ce village pour l’aménagement des routes en TVO sera consacrée au confortement de ce tronçon de route, avec la réalisation des ouvrages d’art pour le drainage des eaux pluviales. Ce village a bénéficié il y a quelques années d’un groupe scolaire de trois classes dont le choix de terrain pour son implantation a été fait, et il ne reste plus que sa réalisation, qui ne saurait tarder du fait que ce projet semble sur la bonne voie. Toutes ces précisions ont été données par notre interlocuteur.

L. Beddar