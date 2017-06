Une association assure des cours de soutien

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

L’association ‘‘Taddart-iw’’ du village Taourirt, situé à quelques encablures du chef-lieu de la commune de Tibane multiplie les actions en faveur de la classe juvénile scolarisée. Par ailleurs, elle n’en est pas à sa première action envers les enfants scolarisés, faisant des pieds et des mains pour leur dispenser des cours de soutien, en particulier à ceux des classes d’examen. «Le soutien pédagogique et la préparation des élèves aux examens officiels est une condition sine qua non pour accompagner nos bambins à mieux appréhender ces épreuves», nous dira H. Ameziane, président de l’association Taddart-iw. Le siège dudit mouvement associatif fait office de salle de lecture où les élèves du village se réunissent pour réviser et mieux se préparer pour les examens, notamment pour la 5AP, le BEM et le baccalauréat. «Parmi les objectifs escomptés par notre association figurent les cours de soutien aux élèves des différents paliers. Chose que nous assurons tant bien que mal, eu égard à la disponibilité des enseignants bénévoles», dit notre interlocuteur, et d’ajouter : «Nous mettons tous les moyens dont nous disposons à la portée de tous les élèves, afin de leur permettre de suivre convenablement leur scolarité. Ces cours de soutien visent à assurer un bon accompagnement pédagogique, et un suivi pour les élèves des classes d’examens, afin de mieux les préparer aux épreuves. Ces mesures sont susceptibles d’augmenter les résultats scolaires auxquels aspirent les parents d’élèves». Il est difficile pour certains parents de parvenir à dégager du temps pour répéter les leçons du soir, sans compter que la révision de la division à deux chiffres n’est pas une activité passionnante. Si l’école propose un enseignement général, les cours de soutien se sont imposés par la force des choses comme une alternative pour combler, voire, rehausser le niveau des élèves. Cependant, en zone rurale, ce suivi pédagogique n’est pas à la portée de toutes les bourses. C’est à cette mission que les responsables de l’association Taddart-iw ont pris les dessus, pour accompagner ces élèves en leur prodiguant ces fameux cours de soutien. Et pour mieux préparer ces élèves en classes d’examen, une psychologue a été dépêchée la semaine écoulée au siège de l’association, à dessein de prodiguer un ensemble de conseils pouvant les aider à mieux franchir ces épreuves. À l'approche des examens finaux, place aux conseils avisés. Pour gagner en efficacité durant la période des révisions, et éviter le stress, la psychologue s’est longuement penchée sur la nécessité de l’implication des parents pour accompagner leur progéniture, tout en évitant de peser comme une chape de plomb sur leur préparation mentale. Cette année encore, les épreuves de la 5AP, du BEM et du Bac coïncident avec le mois du ramadhan. Pour les nombreux jeûneurs, une contrainte de plus même s’il n’y a aucune raison de laisser la panique prendre le dessus. Des cadeaux symboliques (stylos, crayons, règles…) ont été offerts aux élèves tout en leur souhaitant de réussir aux épreuves des examens. «Nous appelons tous les parents à s’impliquer un peu plus dans la scolarité de leurs enfants». Insista notre interlocuteur. Ce dernier termine sa phrase par un proverbe africain «Il faut tout un village pour éduquer un enfant ».