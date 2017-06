Travaux d'aménagement à l'unité PMI

Par DDK | Il ya 30 minutes | 71 lecture(s)

L'ex-centre de santé de la localité d'Amizour, transformé en unité de PMI, connaît ces derniers jours des travaux d'aménagement de sorte à l'adapter aux nouvelles exigences, comme l'accessibilité pour les véhicules de santé à l'instar des ambulances.

Selon nos sources, l'état d'avancement des travaux a atteint le taux de 90%, et les travaux se concentrent actuellement sur les parties extérieures de la bâtisse qui reçoivent des couches de peinture. Le programme de financement de ces travaux est inscrit sur le budget de wilaya de l'année 2016, et ce pour une enveloppe financière de l'ordre de 759 330.00 DA. Pour sa part, le délai de réalisation a été fixé pour 45 jours. Dans le même sillage, l'APC d'Amizour a lancé, récemment, des travaux de réaménagement de l'ex-siège du CPA (Crédit populaire algérien), pour le transformer en bibliothèque et médiathèque à la fois au profit des jeunes de la localité. Les travaux de désaffectation de ce site ont été confiés à l'entreprise réalisatrice pour un montant de 6 141 950.00 DA. Cette opération en cours de réalisation est inscrite dans le programme de 2016 du budget communal. Le délai imparti à ce projet est fixé à trois (3) mois. Par ailleurs, et afin de rendre hommage aux martyres de la guerre de libération nationale et créer par la même des lieux de recueillement et de commémoration à chaque fois que l'occasion se présente, l'APC a lancé, dernièrement, des travaux de réalisation de deux de stèles commémoratives à la mémoire des chouhada, respectivement dans les villages de Tazrout et Amazay. Deux autres villages, Derari et Adjroud en l'occurrence, seront également concernés par l'érection de deux stèles. Les travaux, indiquent nos sources, seront lancés incessamment.

