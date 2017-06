Un cambrioleur arrêté en flagrant délit

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Alertés par un citoyen avec le numéro vert 15-48, signalant la présence d’un individu étranger dans la maison de son voisin, les agents de la sûreté de daïra de Tichy ont réussi à déjouer une tentative de vol grâce à leur intervention rapide suite à cet appel téléphonique, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Le mis en cause a été arrêté en flagrant délit, alors qu’il s’apprêtait à sortir de la maison par la fenêtre qu’il a cassée avant d’y entrer. Il tenait des objets volés, dont une somme d’argent, dans un sac, a souligné notre source. Transféré au commissariat, cet individu, âgé de 20 ans et originaire de la wilaya de Constantine, a reconnu qu’il connaît bien sa victime avec laquelle il, se dit «liée par une relation commerciale», a-t-on précisé. Le voleur savait que son «ami» était absent au moment où il s’est introduit par effraction dans sa maison, pour commettre son délit. Présenté devant les juridictions compétentes pour «vol et violation de domicile», le mis en cause a été écroué.

Boualem S.