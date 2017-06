Les projets relancés

Par DDK | Il ya 1 heure | 99 lecture(s)

La commune rurale d’El Flay est située en zone montagneuse à 50 km au Sud-ouest de Béjaïa. Elle compte environ 10 000 habitants.

C'est une localité à vocation agropastorale, où le verger oléicole occupe de vastes surfaces. Le développement local s'achoppe à certaines difficultés, à cause du manque de l’investissement. Le cadre de vie des citoyens est loin d'être idéal et ce à cause des insuffisances enregistrées dans plusieurs volets, notamment l'aménagement urbain et les commodités de vie, à l'instar de l'électricité où un bon nombre d'habitations, essentiellement réalisées dans le cadre de l'aide à l'habitat rural (Fonal) éparpillées à travers la commune, ne sont pas encore raccordées à cette énergie. Le gaz de ville connaît, à son tour, quelques couacs à cause des travaux de raccordement à ce réseau, lesquels sont soumis à une valse d'arrêts et de reprises. Le secteur névralgique de la jeunesse et des sports connaît des fortunes diverses dans la commune d'El Flay. Si une maison de jeunes existe au chef-lieu communal, au grand soulagement de la masse juvénile, il n'en demeure pas moins que les infrastructures sportives enregistrent un manque flagrant. Cela n'a pas échappé, bien évidemment, aux collectivités locales qui ont lancé des projets qui vont dans ce sens, à l'instar de la salle de sports dont les travaux ont été enclenchés il y a environs 2 ans, avant de connaître une interruption due au "manque de financement". Le projet est resté tel qu'il est pour être enfin relancé à la faveur de la dernière visite du wali Mohamed Hattab qui a accordé une rallonge budgétaire de 20 millions de dinars pour l'achèvement des travaux engagés dans ladite structure. Dans le même sillage, le wali a pris la décision d'octroyer une autre enveloppe aux collectivités locales et ce, pour la réalisation d'un nouveau siège de l'APC dans le cadre du FCCL. Ce projet a été entamé en 2008, avant de connaître un arrêt total des travaux pour "insuffisance budgétaire".

S. Y.