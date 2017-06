Une polyclinique à l’étude

Par DDK | Il ya 1 heure | 127 lecture(s)

Un projet d’envergure, en l’occurrence une polyclinique, est inscrit au profit de la commune de Seddouk. C’est ce que nous a confié le P/APC, M. Djamel Tigrine. «Le volet relatif à l’étude technique de ce projet est en voie de lancement.

Les crédits nécessaires ont été ouverts sur les ressources de la municipalité dégagées sur les annexes budgétaires de ces dernières années», nous informe le maire. «La construction de cette infrastructure, a-t-il précisé, est projetée à hauteur du village Tibouamouchine, sur les hauteurs du chef-lieu communal». «Deux logements sont aussi partie intégrante de l’infrastructure», informe le P/APC. La réalisation prochaine de cette polyclinique, dont le fil conducteur est de permettre une meilleure couverture sanitaire par le biais des soins de proximité, aura un impact social d’autant plus important qu’elle profitera à une multitude de villages alentours. Ainsi, en sus de Tibouamouchine, les villages Seddouk Oufela, Seddouk Ouada et Ighil N’Djiber seront également couverts. «Cette polyclinique annoncée est une chance inouïe. Elle va nous permettre, enfin, de nous soigner sans devoir nous transporter sur de longues distances, comme c’est le cas actuellement», se félicite un retraité du village Seddouk Ouada. Un autre habitant du village Ighil N’Djiber estime qu’avec la construction de cette infrastructure, la notion de santé de proximité prônée par les autorités sanitaires recouvrira la plénitude de sa signification : «Nous souffrons le martyre en raison de ce désert sanitaire. Les villageois sont un peu écartelés entre Béni Maouche et Seddouk. La réalisation de cette polyclinique inaugurera une nouvelle ère, qui nous réconciliera avec la santé de proximité», dira-t-il, sur une pointe de soulagement.

N. M.