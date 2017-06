Du foot pour se distraire

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Organisé chaque année dans la commune d’Ouzellaguen, un tournoi de football regroupant 21 équipes a débuté le 29 mai dernier et s’étalera jusqu’au 27e jour du mois sacré, coïncidant avec leilet el-kadr.

Cette troisième édition, qui se déroule en nocturne, anime les soirées ramadhanesques des amateurs du ballon rond. Les habitants d’Ouzellaguen se retrouvent chaque soir pour suivre les différents matchs opposants les 21 équipes, lesquelles sont réparties en cinq groupes. Ce tournoi se veut un vibrant hommage à une pléiade de personnes décédées, entre autres, Ibrahim Md Ouidir, Idri Youcef, Mizi Laid, Garouche Mouloud, Idjouadiene Abdellah, Ibrahim Idir, Younsi Moukrane, Mokrani Said, Kemouche Abdelhamid et Maouche Amar. C’est dans une ambiance conviviale et bon enfant, empreinte de fair-play, que les joueurs gratifient chaque soir les présents d’un bon spectacle. Les joueurs de différentes équipes se donnent à fond dans chaque match qui, de surcroit, est sans enjeu, certes, mais chaque équipe se bat pour arracher la victoire. Ce tournoi de football s’inscrit dans un cadre visant, notamment, à renforcer les liens, à promouvoir les idéaux de fraternité et de solidarité au tour d’un même objectif commun. Sur un autre registre, ces rencontres permettent à tous de passer un moment convivial.

Bachir Djaider